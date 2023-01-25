«التخصصي» يحصد خمس جوائز في سلامة المرضى

تُوّج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بخمس جوائز، ضمن حفل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى، عن فئة المنشآت الصحية، الذي أُقيم اليوم في الرياض، بهدف تعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك في مسارات الجائزة الثلاث: التدريب لسلامة المرضى، والسلامة الدوائية، والمسار العام لسلامة المرضى.