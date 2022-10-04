غدًا.. انطلاق ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية بعنوان "دعم وتمكين"

برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، يعقد غدًا الأربعاء ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية تحت عنوان "دعم وتمكين" بفندق الإنتركونتنتال بمدينة الرياض.
وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والقيادات النسائية في المنشأة التدريبية سيناقشون -على مدى يومين من خلال ورش عمل ونقاشات متخصصة- التوجهات المستقبلية للمؤسسة، ودور القيادات النسائية في المنشآت التدريبية، كما سيناقش الحضور في الملتقى متطلبات التغيير للارتقاء بالكليات التقنية للبنات، والتواصل الفعال وأثره على الشخصية القيادية.
وأوضح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة -إيمانًا منها بدور القيادة النسائية في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة- تعمل بشكل دوري على عقد الاجتماعات والملتقيات التي تساهم في تحسين جودة الأداء؛ حيث يهدف هذا الملتقى إلى رفع الكفاءة القيادية والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، مع رسم إطار تنظيمي مستدام لكيفية إدارة الكليات بكفاءة وفاعلية، وضمان استقرار المنشآت وتميزها.
وأكد أن المؤسسة -ولله الحمد- استطاعت بدعم من قادتنا الرشيدة التوسع في افتتاح الكليات التقنية للبنات في مدن ومحافظات المملكة؛ حيث يبلغ حاليًا عدد الكليات التقنية للبنات 40 كلية، ثلاث كليات منها رقمية في الرياض وجدة والشرقية، كما تم التوسع في زيادة عدد التخصصات النوعية التي تخدم سوق العمل السعودي حيث وصلت عدد التخصصات الحالية لقطاع البنات إلى 26 تخصصًا.
جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتحت الكليات التقنية للبنات عام 1426هـ في جميع مناطق المملكة، ليستوعب خريجات الثانوية العامة في عدد من التخصصات المهنية والتقنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي.
ويحظى قطاع البنات بإقبال كبير من خريجات الثانوي؛ حيث تم -بناءً على ذلك- زيادة الطاقة الاستيعابية هذا العام، فبلغ عدد المستجدات هذا العام 8800 متدربة ليصل بذلك عدد متدربات الكليات التقنية للبنات إلى أكثر من 34 ألف متدربة، وتحظى القيادات النسائية في المؤسسة بدعم وتمكين من المحافظ إيمانًا منه بدورها الهام في صنع القرار؛ حيث يبلغ عدد القياديات في المؤسسة أكثر من 180 قيادية يرسمن ملامح المستقبل، ويضعن الاستراتيجيات والخطط التطويرية للنهوض بالعملية التدريبية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة التي وضعت ضمن أولوياتها تمكين المرأة في مجال العمل.