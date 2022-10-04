غدًا.. انطلاق ملتقى القيادات النسائية في المنشآت التدريبية بعنوان "دعم وتمكين"

ويحظى قطاع البنات بإقبال كبير من خريجات الثانوي؛ حيث تم -بناءً على ذلك- زيادة الطاقة الاستيعابية هذا العام، فبلغ عدد المستجدات هذا العام 8800 متدربة ليصل بذلك عدد متدربات الكليات التقنية للبنات إلى أكثر من 34 ألف متدربة، وتحظى القيادات النسائية في المؤسسة بدعم وتمكين من المحافظ إيمانًا منه بدورها الهام في صنع القرار؛ حيث يبلغ عدد القياديات في المؤسسة أكثر من 180 قيادية يرسمن ملامح المستقبل، ويضعن الاستراتيجيات والخطط التطويرية للنهوض بالعملية التدريبية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة التي وضعت ضمن أولوياتها تمكين المرأة في مجال العمل.