المملكة تعتمد قواعد جديدة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها التقرير الدوري للتعويض عن الأوقاف المنزوعة، وسير الأعمال في مشروع تحديث استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، كما اطلع على تقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه.