تطبيقات رقمية تدعم "الترفيه البحري" على خارطة السياحة السعودية

الجديد في ترويج الوجهات والتجارب السياحية البحرية، دخول المنصات الإلكترونية في تعزيز التحول الرقمي السياحي، من خلال لعب دور الوسيط بين السائح وملاك القوارب، ومن ذلك ما تقوم به "بوتك"؛ وهي منصة إلكترونية سعودية متخصصة في الترفيه البحري تُمكِّن المستخدمين من التسجيل والحجز والدفع إلكترونيًا، من خلال عملها مع مُلاك القوارب واليخوت والوسائط البحرية المختلفة، بالإضافة إلى المراسي البحرية التي تقدم العديد من الأنشطة البحرية الترفيهية والخدمات المساندة لها في سواحل المملكة العربية السعودية.