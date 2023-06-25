تطبيقات رقمية تدعم "الترفيه البحري" على خارطة السياحة السعودية

تُعد السياحة والترفيه البحري من أهم الأنماط السياحية الجاذبة للسياح من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويعود ذلك إلى تنوّع وجهاتها وتجاربها البحرية الفريدة، وينشط هذا النوع من السياحة مع العطلات الصيفية بشكل خاص.
الجديد في ترويج الوجهات والتجارب السياحية البحرية، دخول المنصات الإلكترونية في تعزيز التحول الرقمي السياحي، من خلال لعب دور الوسيط بين السائح وملاك القوارب، ومن ذلك ما تقوم به "بوتك"؛ وهي منصة إلكترونية سعودية متخصصة في الترفيه البحري تُمكِّن المستخدمين من التسجيل والحجز والدفع إلكترونيًا، من خلال عملها مع مُلاك القوارب واليخوت والوسائط البحرية المختلفة، بالإضافة إلى المراسي البحرية التي تقدم العديد من الأنشطة البحرية الترفيهية والخدمات المساندة لها في سواحل المملكة العربية السعودية.
وبحسب موقع المنصة الرسمي، فهي تتيح للمستخدمين سهولة الاختيار والحجز عبر توفير خيارات متنوعة من الأنشطة البحرية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، رحلات الصيد والغوص والنزهات البحرية واليخوت الفاخرة والعديد من الأنشطة البحرية الأخرى التي تناسب كل الأذواق والاحتياجات، فضلًا عن توفير العديد من خيارات الدفع الإلكتروني الآمن بكل يسر وسهولة.
وبإمكان السيَّاح، من داخل المملكة وخارجها، تحميل التطبيق على هواتفهم وأجهزتهم الذكية، والاستمتاع بالعطلات البحرية والمناشط الترفيهية الأخرى، في كلٍّ من: جدة، وينبع، والليث، وجازان، والبحيرات، كما تمكِّن منصة "بوتك" مُلاك الوسائط والترفيه البحرية ومزودي الخدمات من الوصول لشريحة أكبر من العملاء وزيادة مبيعاتهم، من خلال إدارة الحجوزات، وخدمات التسويق، والدفع الإلكتروني الآمن، والتواصل مع العملاء.
ويمكن القول: إن المنصة تدعم التحوّل الرقمي في مجال الترفيه والسياحة البحرية، وتوفير تجربة مميزة لكلٍّ من العملاء ومزودي الخدمات باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية السياحية، وإسهامها في خلق فرص عمل للشباب والشابات السعوديين في قطاع السياحة والترفيه البحري، وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة بسهولة؛ ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في هذا القطاع الحيوي.