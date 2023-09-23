تركي التركي: المملكة تخطو خطوات عملاقة لتحقيق الاستقرار العالمي

رفع رئيس مجلس إدارة شركة ارغد مياه واڤ، تركي بن علي التركي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة، يحفظهم الله، بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني، تلك المناسبة الغالية التي أدخلت الفرحة في قلوب المواطنين، وأضفت على الحياة الاجتماعية بهجة وجمالًا، وأصبح الاستعداد لها يتزامن مع فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية وسياحية، بل واقتصادية، تلك المناسبة التي كشفت عن معدن أبطال المملكة وما قدموه للوطن من تضحيات، في سبيل تحقيق الوحدة، وإعلاء قيم التوحيد، والسماحة والإخاء، داعيًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
وأشاد التركي بما حققته المملكة من طفرة عملاقة في توطين الصناعة، واستغلال الموارد السعودية، وتعظيم قيم العمل، مبينًا أن تلك الاستراتيجية كانت دافعًا لإنشاء صرح صناعي وطني متمثل في مصنع واف للمياه، من حيث معايير الجودة العالمية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للوطن وثرواته الطبيعية والبشرية، لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستراتيجيتها الطموحة لبناء وطن قوي قادر على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الطاقات البشرية؛ لتنتشر الصناعات السعودية، ويتم تصديرها إلى الخارج.
وأكد التركي على أن المملكة تخطو خطوات عملاقة لتحقيق الاستقرار العالمي في مجال الاقتصاد الواسع، وبسياساتها المتوازنة، ومكانتها العالمية التي عززها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، فهنيئًا لشعب المملكة العظيم تلك المناسبة والقيادة الحكيمة.