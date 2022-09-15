"سدايا" وجوجل كلاود يطلقان برنامج "Elevate" للذكاء الاصطناعي

ويقدم البرنامج منهجًا تعليميًّا وتدريبيًّا مدته 4 أشهر تم تطويره بالتعاون مع Google Cloud ، وستتمكن المشاركات فيه من الوصول إلى جلسات تدريبية مجانية مصممة لتغذيتهم بالمهارات والخبرة اللازمة لأدوار مثل مهندس السحابة، ومهندس البيانات، ومهندس تعلم الآلة أو الأعمال السحابية، مع توفير التوجيه من خبراء الصناعة في Google Cloud وSDAIA وفرصة التقديم متاحة لطلاب الجامعات والخريجين الذين يمتلكون خلفية في مجالات: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.