"مكافحة الفساد": إيقاف 142 في قضايا فساد.. رشوة وغسل أموال واستغلال نفوذ

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التحقيق مع 307، وإيقاف 142 في قضايا فساد مالي وإداري؛ تضمنت: الرشوة والتزوير وغسل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي.
تفصيلاً، قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، إنها باشرت مهامها واختصاصاتها خلال شهر جُمادى الاخرة، بإجراء أكثر من 2364 جولة رقابية.
وأوضحت، أنه تم التحقيق مع 307 مشتبهين فيهم، من ضمنهم موظفون بوزارات: الداخلية، والدفاع، والطاقة، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة.
وأضافت، أنه جرى توقيف 142 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورّطهم في تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.