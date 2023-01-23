"مكافحة الفساد": إيقاف 142 في قضايا فساد.. رشوة وغسل أموال واستغلال نفوذ

وأوضحت، أنه تم التحقيق مع 307 مشتبهين فيهم، من ضمنهم موظفون بوزارات: الداخلية، والدفاع، والطاقة، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة.