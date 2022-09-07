النيابة العامة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة

وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قِبَل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة وأفراد المجتمع، وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أي من ذلك موجب للمساءلة الجزائية.