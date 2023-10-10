انطلاق التمرين البحري السعودي- الصيني "السيف الأزرق-3"

ويهدف التمرين الذي سيُنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، إضافة إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.