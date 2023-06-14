"الحماد" يوضح أسباب إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد: لم يسجلوا في المنصة الموحدة للتوظيف

كشف الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، الدكتور حمد الحماد، أسباب إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد، موضحًا أنهم لم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف، وأن أهم أهداف الضمان الاجتماعي في السعودية هو تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، والتحول لشخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
وتفصيلاً، ذكر "الحماد" لنشرة الرابعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتقديم خطط وفرص عمل مناسبة لعدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ إذ تجاوز عدد الممكَّنين في العام الماضي 100 ألف مستفيد.
وقال إن عددًا من المستفيدين القادرين على العمل، أو القابلين للتأهيل، لم يلتزموا بالخطة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حينها قامت الوزارة بإرسال أربع رسائل خلال فترة امتدت أربعة أشهر؛ لحث المستفيدين على الالتزام بخطة عمل الوزارة، والتقدم للبحث عن عمل، وإثبات الجدية.
وعند وصول التأكيد لعدم الالتزام بالإجراءات والسياسات المقررة لدى صندوق التنمية البشرية "هدف" لإثبات الجدية في البحث عن عمل تحتم على الوزارة حينها إيقاف المعاش عن هؤلاء المستفيدين تنفيذًا للفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتابع "الحماد": بعد قيام المستفيد بالتسجيل في المنصة، واستحقاقه المعاش، تبدأ الوزارة بتصنيف المستفيدين بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة المستفيد الصحية والبدنية والاجتماعية على النحو الآتي:
مستفيد قادر على العمل، ومستفيد قابل للتأهيل، ومستفيد غير قابل للتأهيل.
وأوضح أن المقصود من غير قابل للتأهيل: الحالات التي لا يمكن أن تمارس أيًّا من الأعمال التي تساهم في تحويل المستفيد إلى شخص منتج ومستقل ماليًّا، مثل كبار السن، أو المعاق إعاقة جعلت منه شخصًا غير قادر على العمل.
وأضاف: لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي يُطلب من المستفيد القادر على العمل أو القابل للتأهيل الالتزام بخطة الوزارة؛ لتمكينه وتأهيله، وعند عدم ثبوت جدية المستفيد في الالتزام بالخطة حينها يتم إيقاف صرف المعاش له تنفيذًا للفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي.
وأردف الحماد: الوزارة تتحقق من ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن العمل وفقًا لما يرد إليها من صندوق التنمية البشرية "هدف" بناء على الإجراءات والسياسات المقررة، مثل عدم تسجيل المستفيدين في المنصة الموحدة للتوظيف، والموافقة عليها، والإقرار على الالتزامات الواردة فيها. وجميع من تم إيقاف الصرف عنهم هم ممن أخلوا بهذه الفقرة؛ فلم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف، وكذلك عدم التجاوب والتواصل مع الصندوق أكثر من 3 مرات، أو التخلف عن حضور المقابلة الوظيفية لـ3 مرات، أو عدم قبول الفرص الوظيفية المعروضة للمستفيد لمدة 3 مرات.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوقفت صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، وتراوحت أعمارهم بين 18 و40 عامًا؛ لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش، وثبوت عدم جديتهم في التمكين، ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).