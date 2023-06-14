"الحماد" يوضح أسباب إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد: لم يسجلوا في المنصة الموحدة للتوظيف

وأردف الحماد: الوزارة تتحقق من ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن العمل وفقًا لما يرد إليها من صندوق التنمية البشرية "هدف" بناء على الإجراءات والسياسات المقررة، مثل عدم تسجيل المستفيدين في المنصة الموحدة للتوظيف، والموافقة عليها، والإقرار على الالتزامات الواردة فيها. وجميع من تم إيقاف الصرف عنهم هم ممن أخلوا بهذه الفقرة؛ فلم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف، وكذلك عدم التجاوب والتواصل مع الصندوق أكثر من 3 مرات، أو التخلف عن حضور المقابلة الوظيفية لـ3 مرات، أو عدم قبول الفرص الوظيفية المعروضة للمستفيد لمدة 3 مرات.