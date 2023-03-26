تزحف وتمتد وتتعمق.. توقعات بهطولات رعدية على مكة وتطول الرياض

تُشير توقعات آخر القراءات الجوية، إلى تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة السعودية، اليوم الأحد، ليزيد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ مُختلفة من الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية وتتسبّب في هطول أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة، ويُخشى إثرها من جريان للوديان و السيول في بعض المناطق.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تمتد السُحب الرعدية للجنوب تدريجياً مع ساعات فجر وصباح الأحد، لتشمل بذلك أجزاءً عِدّة من منطقة مكة المكرّمة بما فيها العاصمة المقدّسة والطائف وأحياء من مُحافظة جدة، وبخاصة الشرقية منها، كما تشمل السُحب الماطرة أجزاءً مُختلفة من القصيم وحفر الباطن وشرق منطقة الحدود الشمالية نواحي مُحافظة رفحاء، إضافة لأجزاءٍ من شمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً، ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية في بعض الأوقات.
وتُشير المُخرجات الحاسوبية في مركز طقس العرب، إلى توقعات بتعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة تدريجياً مع ساعات نهار يوم الأحد، وبالتالي يتسع نشاط السُحب الرعدية ويطول أجزاءً مُختلفة من منطقة الرياض إدارياً بما فيها العاصمة وشمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن، إضافة للمُرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشِعاب.
وتتركز الأمطار الرعدية ساعات المساء والليل على المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، ومع تحرك المُنخفض الجوي في طبقات الجو العليا للشرق، تتحرك الأجزاء الماطرة شرقاً و تتركز حينها أي خلال ساعات المساء و الليل (ليلة الأحد/الإثنين) على أجزاءٍ مُختلفة من المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، فيما تضعف فرص الأمطار في أغلب المناطق تدريجياً مع مُرور ساعات الليل وتقتصر حينها الأمطار على أقصى المنطقة الشرقية.