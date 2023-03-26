تزحف وتمتد وتتعمق.. توقعات بهطولات رعدية على مكة وتطول الرياض

تُشير توقعات آخر القراءات الجوية، إلى تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة السعودية، اليوم الأحد، ليزيد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ مُختلفة من الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية وتتسبّب في هطول أمطار رعدية مُتفاوتة الغزارة، ويُخشى إثرها من جريان للوديان و السيول في بعض المناطق.