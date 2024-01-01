"السديس": نسعى للارتقاء بالمنظومة الدينية وخدماتها وتعضيد التكامل مع إمارة المدينة المنورة

بيَّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن ولاة الأمر -حفظهم الله- وضعوا الثقة في الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز؛ بتعيينه أميرًا على منطقة المدينة المنورة، فهو خير خلف لخير سلف. ‏وقال رئيس الشؤون الدينية خلال لقاء المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير: فيصل بن سلمان، وأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بجمعٍ من المواطنين بالمدينة المنورة عقب وصوله لمباشرة مهام عمله أميراً للمدينة المنورة مساء أمس أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والأئمة والمؤذنين والمنسوبين؛ يؤكدون لسمو أمير منطقة المدينة المنورة الكريم: السمع والطاعة، مستشهدًا بقول المصطفى ﷺ: «مَن يُطِعِ الأمِيرَ فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمِيرَ فقَدْ عَصَانِي» [أخرجه البخاري]، مؤكدًا أن هذا المنهج؛ هو منهج أهل السنة والجماعة، وعليه قامت هذه البلاد المباركة؛ المملكة العربية السعودية. ‏وتابع قائلًا: إن رئاسة الشؤون الدينية ومنسوبيها مع سموه الكريم على قلب رجل واحد؛ في خدمة مسجد رسول الله ﷺ وزائريه، والارتقاء بالمنظومة الدينية وخِدماتها؛ وتعضيد التكامل والتناغم مع إمارة المدينة المنورة؛ لإثراء تجربة الزائرين دينيًا. وجدد رئيس الشؤون الدينية باسمه واسم أصحاب الفضيلة؛ أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، ومنسوبي الرئاسة؛ التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة المدينة المنورة، داعيًا الله أن يوفق سموه ويسدده في مهمته الجديدة، ويعينه على تقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتحقيق آمال وطموحات المدينة المنورة وأهلها وزائريها، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.