"المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" في 6 مناطق ويدعو إلى الالتزام بالتعليمات

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارات باللون الأحمر حول حالة أمطارٍ غزيرة تُصحَب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.