"المدني" يتفاعل مع تنبيهات "الأرصاد" في 6 مناطق ويدعو إلى الالتزام بالتعليمات

نصح الدفاع المدني بضرورة الالتزام بمجموعة من الإرشادات، خلال اليوم؛ تفاعلاً مع تنبيهات "الأرصاد" حول حالة الأمطار بكل من: حائل وجازان وعسير والباحة والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.
ودعا "المدني" إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه وبطون الأودية، والالتزام بإرشادات السلامة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارات باللون الأحمر حول حالة أمطارٍ غزيرة تُصحَب برياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ للرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعقَ رعديّة، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.