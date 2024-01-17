"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض.. وغيومٌ وأمطارٌ ورياحٌ على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.