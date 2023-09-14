حرارة 47 وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الخميس، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية بالأحساء، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 15 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجازان والقنفذة 85%.