حرارة 47 وأمطار رعدية.. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 24 ساعة

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.