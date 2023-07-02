محليات

الإطاحة بـ4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم نبات القات المخدر

استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم
الإطاحة بـ4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم نبات القات المخدر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على "4" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قات
الدوريات البرية لحرس الحدود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org