"لأنك غالٍ".. رعاية صحية لـ "الجيش الأبيض" بمكة تقديراً لجهودهم

على خطى التسهيلات والخدمات التي تقدّمها الجهات لمنسوبيها، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم بما لا يتعارض مع الخدمة المقدمة للمراجعين من المواطنين والمقيمين؛ دشّن التجمع الصحي بمكة المكرّمة، مشروع (لأنك غالٍ) الذي يهدف إلى ضمان عدم تأثر أداء الموظفين وتقديمهم خدمة عالية المستوى للمرضى بتسهيل الخدمات الصحية المقدمة لهم وعائلاتهم بمنشآت تجمع مكة المكرّمة الصحي، وفق آلية معتمدة على مدار العام.
يأتي هذا المشروع نتيجة ما تبذله الكوادر والعاملون في القطاع الصحي بمكة المكرّمة من جهدٍ كبيرٍ في سبيل تأمين الرعاية الصحية للمواطنين كافة، ومدى الرضا التام بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي يتلقاها المريض من تأمين ما يلزم لعلاج ومتابعة الحالات المرضية بأنواعها كافة وتشخيصها بسرعة الإنجاز.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور حاتم العُمري، عن حرصه في تهيئة البيئة المناسبة للعاملين في القطاع الصحي مما ينعكس إيجابياً على الأداء والإنجاز في تحقيق الخطط الإستراتيجية للتحول الصحي.
وقال "العُمري": كوادرنا الوظيفية في قطاعنا الصحي هم جزء من هذا المجتمع، ويعتبرون ضمن الفئة المستهدفة للخدمات الصحية، فقد أدركنا وأصبح لدينا إيمان كامل بأنه من الواجب أن نرعى وننمي الصحة والعافية للأفراد والمجتمعات، ولذلك فإن علينا أن نوصلها أولاً للعاملين والكوادر لدينا.