"لأنك غالٍ".. رعاية صحية لـ "الجيش الأبيض" بمكة تقديراً لجهودهم

على خطى التسهيلات والخدمات التي تقدّمها الجهات لمنسوبيها، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم بما لا يتعارض مع الخدمة المقدمة للمراجعين من المواطنين والمقيمين؛ دشّن التجمع الصحي بمكة المكرّمة، مشروع (لأنك غالٍ) الذي يهدف إلى ضمان عدم تأثر أداء الموظفين وتقديمهم خدمة عالية المستوى للمرضى بتسهيل الخدمات الصحية المقدمة لهم وعائلاتهم بمنشآت تجمع مكة المكرّمة الصحي، وفق آلية معتمدة على مدار العام.