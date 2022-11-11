أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحاً.