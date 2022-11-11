أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات ومراكز: الحناكية والعلا واليتمة وخيبر والعيص وبدر والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة ليلاً.
كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحاً.