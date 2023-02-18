اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزًا تعليميًّا في العناية المركزة لحديثي الولادة

حصل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ممثلاً بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بوصفه مركزًا تدريبيًّا وتعليميًّا تابعًا لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، بتخصص تمريض عناية مركزة لحديثي الولادة.
وجاء هذا الاعتماد بعد زيارة لجنة مكوَّنة من المختصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للوقوف على المعايير المُطبَّقة، وآلية التدريب في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب عدد من الأساسيات التي يجب توافرها ببرج النساء والولادة للاعتماد.
ويعد هذا الاعتماد حافزًا لتقديم مخرجات وخدمات تمريضية ذات جودة عالية، مُطبَّقة بالمجمع الطبي بالطائف، ومتوافقة مع المعايير المطلوبة.
وتبلغ مدة البرنامج سنتين بعد مرحلة بكالوريوس التمريض، ومخرجات البرنامج (أخصائي أول تمريض حديثي الولادة).
ويُعتبر هذا التخصص نادرًا في مهنة التمريض. علمًا بأن عدد الأسرّة 92 سريرًا لقسم الخدج.