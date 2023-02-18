اعتماد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مركزًا تعليميًّا في العناية المركزة لحديثي الولادة

وجاء هذا الاعتماد بعد زيارة لجنة مكوَّنة من المختصين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ للوقوف على المعايير المُطبَّقة، وآلية التدريب في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب عدد من الأساسيات التي يجب توافرها ببرج النساء والولادة للاعتماد.