حقّقت "77%".. "هيئة الطرق" تنفذ أكبر عملية مسح وفق مؤشرات الـ"iRAP"

وتهدف الهيئة العامة للطرق للوصول إلى "100%" من الطرق المطابقة للمعايير العالمية للمنظمة بحلول عام 2030، وتعمل على تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث والوفيات، وصولًا لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.