حقّقت "77%".. "هيئة الطرق" تنفذ أكبر عملية مسح وفق مؤشرات الـ"iRAP"

أعلنت الهيئةُ العامة للطرق عن تنفيذ أكبر عملية مسح للطرق، وفقًا لمؤشرات منظمة الـ"iRAP"؛ حيث تم تحقيق نسبة تصل إلى "77%" من طرق المملكة مطابقة للمعايير العالمية، وتجاوزت هذه النسبة المستهدفة لعام 2023 التي كانت مقدرة بنسبة "66%".
وتهدف الهيئة العامة للطرق للوصول إلى "100%" من الطرق المطابقة للمعايير العالمية للمنظمة بحلول عام 2030، وتعمل على تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة على الطرق، وتقليل نسبة الحوادث والوفيات، وصولًا لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.