"بيئة مكة" تنظم مبادرة "تشجير" وورشة عمل توعوية بجدة

وأضاف "الخليف"، أن ذلك من خلال المبادرات والفعاليات التطوعية التي ينفذها قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة، والتي تستهدف تعزيز شراكتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دورها المنوط لها في المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع.