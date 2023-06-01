"بيئة مكة" تنظم مبادرة "تشجير" وورشة عمل توعوية بجدة

نظَّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، مبادرة "تشجير"، وورشة عمل توعوية، بالتعاون مع شركة "پروكتر آند قامبل" في محافظة جدة.
وتهدف المبادرة التي شاركت فيها: إدارة البيئة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على موارد مملكتنا البيئية، خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الفرع يعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة نسبة المساهمة المجتمعية واستغلال الطاقات الوطنية بالشكل الأمثل.
من خلال تفعيل العمل التطوعي وفق منهجية واضحة واستراتيجية محددة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لرفع مستوى مشاركتها في الأعمال البيئية والزراعية لخدمة مشروعات بيئية وتوعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
وأضاف "الخليف"، أن ذلك من خلال المبادرات والفعاليات التطوعية التي ينفذها قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة، والتي تستهدف تعزيز شراكتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دورها المنوط لها في المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع.
وأشار "الخليف" إلى أن الوزارة تدعو جميع الجهات والمؤسسات والأفراد إلى رفع مستوى الوعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة، مؤكدًا أهمية تقديم الاستشارات الفنية، ونقل المعرفة والتوعية والتثقيف حول أهمية ذلك.