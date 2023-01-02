شاهد.. "أمانة جدة" تباشر سحب تجمعات مياه الأمطار وتدعو الجميع إلى التقيد بالتنبيهات

وأهابت بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.