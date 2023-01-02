شاهد.. "أمانة جدة" تباشر سحب تجمعات مياه الأمطار وتدعو الجميع إلى التقيد بالتنبيهات

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تحرير جميع الأنفاق التي أُغلقت؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكذلك عودة الحركة المرورية في المحاور والطرق الرئيسية لطبيعتها بعد سحب المياه.
وأكدت الأمانة أنها باشرت من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية؛ إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية بدأت يوم أمس الأحد، وتراوحت من متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت بمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء؛ منوهة بالتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.