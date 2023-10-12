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إنذار أحمر للأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وصواعق على مكة
تشمل العرضيات مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول حتى التاسعة مساء
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "اللون الأحمر" على منطقة مكة المكرمة بسبب حالة هطول أمطار غزيرة.
وتوقّع المركز أن تتضمّن التأثيرات المصاحبة للحالة: رياحاً شديدة السرعة، وانعداماً في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
ولفت المركز إلى أن الحالة تشمل محافظة العرضيات.
وأكد أن الإنذار يبدأ في الواحدة ظهراً، ويستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الخميس.