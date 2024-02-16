شاهد.. استقبال مميز من "مطار جدة" لأولى الرحلات الجوية القادمة من تركمانستان

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين المملكة وجمهورية تركمانستان والقادمة من العاصمة التركمانية عشق آباد، وعلى متنها ( 279) مسافرًا.
يأتي ذلك بحضور السفير التركماني المفوض لدى المملكة "أوراز محمد تشارييف"، ومستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، وعدد من قيادات القطاعات الأمنية والتشغيلية بالمطار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، أن استقبال أولى الرحلات القادمة من دولة تركمانستان تأتي ضمن استراتيجية مطارات جدة في زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والتي تستهدف ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.
وبين "جوهر"، أن زيادة وجهات السفر ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة الجوية نظرًا للموقع الجغرافي المتميز للمملكة، حيث يعد المطار وجهة محورية تربط الشرق بالغرب إلى جانب ارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية، علاوة على ما يوفره المطار من خدمات متنوعة وفق أعلى المعايير الدولية كأفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة رحلات الترانزيت؛ امتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، كونه البوابة الأولى لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
وثمن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، وكافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في نجاح تشغيل المزيد من وجهات السفر والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتمثل هذه الرحلة باكورة الرحلات الجوية بين المطار والعاصمة التركمانية عشق آباد والتي تم جدولتها بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا.
ويأتي تسيير هذه الرحلات المنتظمة سعيًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة ودولة تركمانستان، إضافة إلى تسهيل وصول المسافرين والحجاج والمعتمرين والسائحين، كما أنه يمثل جسر صداقة بين البلدين.
يذكر أن مطارات جدة نجحت في خدمة أكثر من 42.7 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال العام الماضي 2023، بنسبة نمو 36% مقارنة بالعام 2022 الذي سجّل 31.4 مليون مسافر، محققًا بذلك أعلى رقمًا قياسيًا سنويًا للمسافرين في تاريخه.