شاهد.. استقبال مميز من "مطار جدة" لأولى الرحلات الجوية القادمة من تركمانستان

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، أن استقبال أولى الرحلات القادمة من دولة تركمانستان تأتي ضمن استراتيجية مطارات جدة في زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتوفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والتي تستهدف ربط المطار بـ 150 وجهة دولية وخدمة 114 مليون مسافر بحلول 2030م.

وبين "جوهر"، أن زيادة وجهات السفر ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة الجوية نظرًا للموقع الجغرافي المتميز للمملكة، حيث يعد المطار وجهة محورية تربط الشرق بالغرب إلى جانب ارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية، علاوة على ما يوفره المطار من خدمات متنوعة وفق أعلى المعايير الدولية كأفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة رحلات الترانزيت؛ امتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، كونه البوابة الأولى لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.