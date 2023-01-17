تشخيص 3 أجيال بمرض نادر.. الملك فيصل التخصصي يحقق أسبقية في المراجع العلمية

وقال رئيس قسم علم الغدد بالمستشفى الدكتور بسام صالح بن عباس: بمتابعة هذه الأجيال الثلاثة التي تتجاوز أعمار بعضهم 60 عامًا، تبينّ أن معظمهم يعاني من تشوّه في العظم، وتقوس الرجلين، وصعوبة الحركة والتنقل، وتصلب المفاصل وتكلس الأربطة، وصلابة العمود الفقري، كما تسبب المرض بتشوه في حجم الجمجمة وشكلها الخارجي.