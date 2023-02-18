ماركة المكياج الأمريكية للعناية بالبشرة Flori Roberts الأمريكية الشهيرة وصلت إلى السعودية

وصلت إلى السعودية مجموعة FLORI ROBERTS الأمريكية العريقة التي تمتد إلى أكثر من 50 سنة، حيث حصدت GlowU وكالة حصرية معتمدة ومرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وتتضمن ثلاث ماركات أمريكية عريقة وأشهرها في مجال العناية بالبشرة والمكياج، حيث تتوافر حالياً على موقعها الموثّق في معروف الذهبي www.GlowU24.com وعلى موقع أمازون السعودية www.Amazon.SA حصرياً.