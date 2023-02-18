ماركة المكياج الأمريكية للعناية بالبشرة Flori Roberts الأمريكية الشهيرة وصلت إلى السعودية

وصلت إلى السعودية مجموعة FLORI ROBERTS الأمريكية العريقة التي تمتد إلى أكثر من 50 سنة، حيث حصدت GlowU وكالة حصرية معتمدة ومرخصة من هيئة الغذاء والدواء، وتتضمن ثلاث ماركات أمريكية عريقة وأشهرها في مجال العناية بالبشرة والمكياج، حيث تتوافر حالياً على موقعها الموثّق في معروف الذهبي www.GlowU24.com وعلى موقع أمازون السعودية www.Amazon.SA حصرياً.
كولور مي بيوتيفول Color Me Beautiful
حيث تصدّرت الماركة جريدة نيويورك تايمز؛ كأكثر الكتب مبيعاً (17 مليون نسخة ورقية) في مجال الألوان وتناسقها الرائع.
فلوري روبرتس Flori Roberts
بدأت قبل 50 سنة وما زالت تتجدّد وتنتشر حول العالم كأولى العلامات التجارية المتخصّصة لبعض ألوان البشرة المختلفة.
أدريان آربل Adrian Arpel
من أعرق ماركات الاستجمام والعناية بالبشرة الأمريكية التي تصدّرت منذ 40 سنة حتى الآن في مجالها بتركيبتها في المختبرات بدقة لاستخلاص المواد الطبيعية في عبوات منعشة.