قيادات تعليم ينبع تشارك 75 ألف طالب وطالبة الاحتفال باليوم الوطني

وشارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، الطلبة فعاليات أول أيام الاحتفال بيوم الوطن في مدرسة الحسن بن الهيثم الثانوية، إيذانًا بانطلاق الفعاليات في مدارس المحافظة، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين.