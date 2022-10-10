"الزكاة والضريبة والجمارك": بيع وشراء السيارات المستعملة لا يخضع للضريبة في هذه الحالة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن بيع السيارات المستعملة من الأشخاص غير المسجلين في نظام الضريبة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة؛ كونه لا يمارس نشاطاً اقتصادياً.
وأوضحت الهيئة عبر حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" رداً على تساؤل أحد المواطنين، قال فيه "إذا اشترى سيارة مستعملة من فرد وليس معرضاً من خارج المملكة، هل توجد ضريبة ولا فقط جمرك"، بأن بيع السيارات المستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تمّ بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لمنشأة أو فرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت، أن الرسوم الجمركية تفرض بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية في الحالات المستحقة لها.