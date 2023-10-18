تحت الـ 40 مئوية.. مكة المكرّمة والخرج أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والخرج 39 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: في مكة المكرّمة والخرج 39 مئوية، فيما سجّلت الأحساء 38 درجة، والمدينة المنوّرة والدمام وجازان والدهناء 37 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها والقريات 14 درجة، وتبوك وطريف 15 مئوية، والباحة 16 درجة، ونجران 17 درجة، وكل من: حائل وعرعر وسكاكا والطائف 18 مئوية.
وسجّلت الدمام وجدة والقنفذة والوجه والقريات والخرج الأعلى رطوبة 90% و85%.