تحت الـ 40 مئوية.. مكة المكرّمة والخرج أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والخرج 39 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.