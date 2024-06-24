طقس الإثنين.. "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة العظمى على أجزاءٍ من الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول طريق الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.