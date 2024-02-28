"إيجار": التحويل المباشر على حساب المالك ممكن في حالات محدّدة

أوضحت منصة إيجار أن التحويل المباشر على حساب المالك لمبلغ الإيجار ممكن في حالات محدّدة.
وأضافت المنصة رداً على تساؤل أحد المستفيدين حول مدى صحة السداد عن طريق تحويل مباشر على حساب المالك، بأنه في حال كان العقد سارياً، وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر "إيجار" يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي.
وتابعت، يشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني.
وكانت المنصة أوضحت في وقت سابق، أن المبلغ المحوّل من المستأجر عن طريقة آلية السداد المعتمدة لعقود منصة "إيجار" يحوّل لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل.