"إيجار": التحويل المباشر على حساب المالك ممكن في حالات محدّدة

وأضافت المنصة رداً على تساؤل أحد المستفيدين حول مدى صحة السداد عن طريق تحويل مباشر على حساب المالك، بأنه في حال كان العقد سارياً، وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر "إيجار" يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي.