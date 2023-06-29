احتضنهم برنامج خادم الحرمين.. 150 من علماء اليمن يتبادلون الرؤى خلال الحج

أكد المشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي بأنه انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ؛ تمت استضافة 150 عالم من علماء اليمن من مختلف المذاهب دون التفريق بين مذهب وآخر لتمكينهم من أداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.