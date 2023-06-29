احتضنهم برنامج خادم الحرمين.. 150 من علماء اليمن يتبادلون الرؤى خلال الحج

أكد المشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي بأنه انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ؛ تمت استضافة 150 عالم من علماء اليمن من مختلف المذاهب دون التفريق بين مذهب وآخر لتمكينهم من أداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
وأوضح أن العمل جارٍ من أجل أن ينعموا بتأدية النسك بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
وقال "العريفي": تمت استضافة العلماء من مختلف المذاهب ممن يقيم في اليمن وممن هم خارج اليمن في مختلف دول العالم الأخرى وتم التواصل العلمي مع مختلف المذاهب خلال موسم الحج لتوطيد أواصر العلاقة معهم والتفاهم والتحاور ودراسة وجهات النظر، وحصل نوع من التقارب وسط أجواء إيمانية وروحانية.
وشدد على أهمية التعايش والسلام بين أبناء البلد الواحد، مشيراً إلى أن كثيرًا من العلماء شاركوا في جلسات علمية، وأجروا لقاءات لم تتم منذ سنين طويلة بسبب الأحداث التي تمر باليمن.
ودعا إلى أهمية استغلال الوقت والتعاون مع الجهات التنظيمية حتى يخرج موسم الحج بنجاح منقطع النظير.