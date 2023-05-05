محليات

"مكافحة المخدرات" تطيح بشخصين لترويجهما حشيشًا بـ"الشمالية"

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تطيح بشخصين لترويجهما حشيشًا بـ"الشمالية"
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي وذخيرة حية.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
النيابة العامة

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