مكة الأعلى والسودة وأبها الأدنى.. "درجات الحرارة بالمملكة" يستعرضها "الأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 45 مئوية كأعلى حرارة بالمملكة؛ فيما سجلت السودة وأبها أدنى درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 45 مئوية، وكل من المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن 44 درجة، تليها الدمام وبريدة والصمان والتنهات والعلا ورفحاء والخرج والدهناء 43 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة وأبها في أدنى القائمة بـ16 مئوية، تليها الباحة 17 درجة ثم القريات 19 مئوية وطريف 20 درجة.
وسجلت جدة والدمام وأبها وجازان والقنفذة والوجه والسودة أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.
وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.