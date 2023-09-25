مكة الأعلى والسودة وأبها الأدنى.. "درجات الحرارة بالمملكة" يستعرضها "الأرصاد"

وفي وقت سابق اليوم، تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.