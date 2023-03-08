"العجمي": عَلَمنا رمز للهوية والتاريخ والحضارة والفخر وواجبنا اتجاهه يكون بالحفاظ عليه والدفاع عنه

واستطرد: علَمنا له مكانة كبيرة عند الجميع، وقد اهتمت القيادة بالعلَم؛ حيث حدد بأن يوم 11 مارس من كل عام عطلة يوم العلَم السعودي، وأحد الأحداث الوطنية في المملكة العربية السعودية، وصدر القرار بأمر ملكي بأن يكون يوم 11 مارس 2023، حيث يرمز هذا اليوم إلى شهادة التوحيد في رسالة الإسلام، وكذلك القوة والحكمة.