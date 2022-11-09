جمعية مكافحة السرطان تقدم 5195 خدمة لإسكان المرضى خلال العام الجاري

جاءت فكرة إنشاء مبادرة إسكان للمرضى ليتم توفيرها لمرضى السرطان غير القادرين على التكفل بتوفير سكن في مدينة الرياض أثناء فترة علاجهم فيها؛ حيث إن كثيرًا من المرضى يتوقفون عن حضور جلساتهم العلاجية، بسبب عدم قدرتهم على توفير سكن أثناء فترة العلاج.