جمعية مكافحة السرطان تقدم 5195 خدمة لإسكان المرضى خلال العام الجاري

قدمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ضمن مبادرة إسكان التي تعنى بتوفير السكن للمرضى القادمين من خارج مدينة الرياض؛ "5195" خدمة لإسكان المرضى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ سعيًا منها لتسخير جميع الإمكانات وتذليل الصعوبات لمرضى السرطان.
جاءت فكرة إنشاء مبادرة إسكان للمرضى ليتم توفيرها لمرضى السرطان غير القادرين على التكفل بتوفير سكن في مدينة الرياض أثناء فترة علاجهم فيها؛ حيث إن كثيرًا من المرضى يتوقفون عن حضور جلساتهم العلاجية، بسبب عدم قدرتهم على توفير سكن أثناء فترة العلاج.
وحرصت الجمعية على إطلاق هذه المبادرة للوقوف بجانب المرضى ودعمهم وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تمنعهم عن مواصلة العلاج حتى الشفاء بإذن الله.