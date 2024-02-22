"أسلوب تناقل السلطة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى".. صورة يبلورها "المسعود"

تحتفي المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- حيث تتجسد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.
وعن أسلوب تناقل السلطة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، يقول أستاذ التاريخ السياسي الدكتور خليفة المسعود: "إذا عدنا إلى بداية ظهور الدرعية سنجد أنها قامت على جوانب تراكمية، هناك توارث للحكم بشكل منطقي ومتسلسل، وهناك أسرة قوتها واضحة وتاريخها عريق في الإدارة، وهناك أيضًا جزئيات واضحة داخل البلدة تمثلت في الجانب الاقتصادي وقوة العلاقات الاجتماعية".
وأوضح "المسعود" أن "كل هذه الأسس تعتبر بناءً حضاريًّا وإن كانت على شكل يسير باعتبار البلدة صغيرة؛ إلا أنها كانت موجودة بما يماثل الدولة، وهناك أهم قيمة وهي الاستقلالية والاعتداد بالنفس".
وأضاف، وفق فيديو نشرته "الإخبارية" عبر حسابها على "إكس": "أسرة آل سعود عندما قامت إمارتها في الدرعية كانت ترى نفسها جديرة بهذه الإمارة، من كان يصالحها كانت معه سلمًا وصلحًا، ومن عاداها فإنها تماثله نفس العمل مِثلًا بمثل".
وذكرى يوم التأسيس فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية؛ إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية؛ بل تشكلت على مدى قرون، ورسّخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة؛ لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان -بفضل الله تعالى- سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى وقتنا الحاضر، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون؛ على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في الماضي.
وتزامنًا مع هذه المناسبة الوطنية تشهد مدن المملكة إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء، مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلّفه لنا قادة هذه البلاد المباركة ورجالاتهم حتى الوقت الحاضر، في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد وصولًا إلى الرؤية الطموحة للمملكة "رؤية 2030".