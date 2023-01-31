"الحج والعمرة": "الحج" متاحٌ فقط لحاملي الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول

وقالت الوزارة في معرض ردّها على استفسار أحد المتابعين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على تويتر، حول إمكانية أداء "أصحاب الزيارات العائلية للحج".. إن الحج متاحٌ فقط لمَن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول، وليس الزيارات.