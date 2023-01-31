"الحج والعمرة": "الحج" متاحٌ فقط لحاملي الهوية الوطنية أو إقامة سارية المفعول

أفادت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بأن أداء فريضة الحج متاحٌ فقط لمَن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول، ولا يمكن أداء أصحاب الزيارات العائلية وغيرها لها.
وقالت الوزارة في معرض ردّها على استفسار أحد المتابعين على حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على تويتر، حول إمكانية أداء "أصحاب الزيارات العائلية للحج".. إن الحج متاحٌ فقط لمَن يحمل هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول، وليس الزيارات.
وأكّدت الوزارة أن أداء العمرة للمقيمين داخل المملكة مشروطٌ بإصدار التصريح من تطبيق نُسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.