"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 38 طنًا من السلال الغذائية في السودان

قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا بالإنابة فهد الحربي، لمعالي وزير الدستور والشؤون القانونية والخدمة العامة بحكومة زنجبار هارون علي سليمان، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الدستور والشؤون القانونية في زنجبار. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.