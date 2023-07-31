"إغاثي الملك" يوزع أكثر من 38 طنًا من السلال الغذائية في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 38 طنًا و925 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محلية بربر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 5.350 فردًا.
يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
كما سلّم المركز أمس الأول هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى أرخبيل زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة البالغة 25 طنًا من التمور.
قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا بالإنابة فهد الحربي، لمعالي وزير الدستور والشؤون القانونية والخدمة العامة بحكومة زنجبار هارون علي سليمان، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الدستور والشؤون القانونية في زنجبار. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.