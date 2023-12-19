مستشار العلاقات العامة "الهمامي": السمعة الإيجابية للمنظمة تشكل 63% من قيمتها السوقية

وأوضح الهمامي أن السمعة تقاس بحجم معرفة الجمهور بها، وحجم المتابعة لحسابات المنظمة في منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع حساباتها وصفحاتها، وقياس موقف الرأي العام من المنظمة وقياس المشاعر، وحجم المحتوى الإيجابي الذي يظهر في محركات البحث، ومدى نمو المؤشرات الإيجابية على العلامة التجارية مقارنة بالعلامات المنافسة في نفس القطاع، ومدى تأثير المنظمة في قطاع الصناعة أو التخصص، والوزن الرقمي للموقع الإلكتروني والذي تقيسه مؤشرات مثل Google Page Rank وPagerank Checker، إضافة إلى المراجعات وتجارب المستفيدين على المنصات الرقمية كمًّا وكيفًا، والتي تأتي بأهمية بالغة؛ وذلك لأن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار تجاه العلامة التجارية يتضاعف كل عام مع إدارة التعامل بشكل مناسب للمراجعات والآراء السلبية، بالإضافة لمقياس سرعة الاستجابة على التواصل الهاتفي أو عبر البريد الإلكتروني، كما أشار إلى أهمية قياس تأثير جودة المحتوى عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة أو المدونة الخاصة بها والتي تقاس من خلال أدوات مثل Google Analytics، إضافة إلى حجم صناعة المستخدمين لمحتوى عن المنظمة UGC، ومعدل تكرار طلب المنتج أو الخدمة.