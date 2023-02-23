مشاهد مبهرة من الجو.. توافد الزوار على "مركزية جازان" احتفالًا بالتأسيس
وثقت عدسة "سبق"، بمشاهد جوية، المنطقة المركزية في جازان وهي مكتظة بالأهالي والزوار للاحتفاء بيوم التأسيس.
وفي التفاصيل، شهدت الطرق بمنطقة جازان كثافة مرورية، وسط تنظيم من قبل الجهات الأمنية، فيما تعالت أصوات الفرح من قبل الأهالي فرحًا وعزًا وفخرًا بالوطن.
وانطلقت احتفالات المحافظات بيوم التأسيس؛ تعبيرًا عن مشاعر الحب والانتماء للوطن، واشتملت أبرز الفعاليات على: "الفقرات الوطنية، والألعاب الشعبية، والاستعراضات المتنوعة، والفعاليات التي تُبرز تراث المنطقة، والوطن بشكل عام".
وأكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الاحتفاء بيوم التأسيس ينم عن نظرة ثاقبة وحكيمة للقيادة الرشيدة، بربط الأجيال بأهم حدث غيّر التاريخ، وفتح أبواب المستقبل، وجسدت العمق التاريخي الذي أسسه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، مرورًا بالدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ووصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد العهد الزاهر الذي أصبحت المملكة منارًا للتنمية والازدهار والتقدم، في شتى المجالات.