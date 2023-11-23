"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول ورياح وزخات من البرد على الشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30 كم/ساعة, وتصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.