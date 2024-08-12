القطيف على موعد مع إنشاء 4 حدائق بمساحة 22800 متر مربع

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأيام المقبلة، إنشاء 4 حدائق جديدة في محافظة القطيف، ضمن خطتها للعام 2024م؛ بهدف تعزيز الغطاء النباتي، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقديم أرقى مستوى من الخدمات الترفيهية والترويحية.
وأوضحت أمانة الشرقية، أن الحدائق التي سيجري إنشاؤها تشمل حديقتين في صفوى، وحديقة في أبو معن، وحديقة في النابية، بمساحة 22800 متر مربع لكل الحدائق الأربع؛ مشيرة إلى أن الحديقة الأولى بحي الرحاب في صفوى، بمساحة 3200 متر مربع، والثانية حديقة الروابي بصفوى بمساحة 2900 متر مربع، أما الثالثة فهي حديقة النابية في النابية بمساحة 11400 متر مربع، والرابعة حديقة المصيف في أبو معن، بمساحة 5300 متر مربع.
وأفادت بأن برنامج إنشاء الحدائق يشمل أعمال مسار دراجات، ومضمار مشي، وألعاب الأطفال وأعمال الإنارة والتشجير، والمواقف للسيارات، في كل حديقة؛ إذ روعي في هذه الحدائق توافر الوسائل الترفيهية المتنوعة، والمساحات الواسعة لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الخدمات المساندة التي تهم الزائر وخاصة الأطفال والأسر.
وتهدف هذه المشروعات إلى إيجاد متنفس صحي للسكان؛ مما يشجعهم على زيارة الحدائق بصفة مستمرة، وهو ما يعزز الحياة الاجتماعية والتواصل بين السكان، لافتة إلى أن هذه الحدائق تأتي منسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال الاستغلال الأمثل لمخرجات التنمية المستدامة، ويأتي ذلك تماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء.