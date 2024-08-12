القطيف على موعد مع إنشاء 4 حدائق بمساحة 22800 متر مربع

وأوضحت أمانة الشرقية، أن الحدائق التي سيجري إنشاؤها تشمل حديقتين في صفوى، وحديقة في أبو معن، وحديقة في النابية، بمساحة 22800 متر مربع لكل الحدائق الأربع؛ مشيرة إلى أن الحديقة الأولى بحي الرحاب في صفوى، بمساحة 3200 متر مربع، والثانية حديقة الروابي بصفوى بمساحة 2900 متر مربع، أما الثالثة فهي حديقة النابية في النابية بمساحة 11400 متر مربع، والرابعة حديقة المصيف في أبو معن، بمساحة 5300 متر مربع.