"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. وتشهد أتربة مثارة على العلا والعيص، ورياحًا شديدة على بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة شبورة مائية وضبابًا على الرايس وينبع حتى الساعة الثامنة صباحًا.