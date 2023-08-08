"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء. وتشهد أتربة مثارة على العلا والعيص، ورياحًا شديدة على بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة شبورة مائية وضبابًا على الرايس وينبع حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة حتى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة حتى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتيماء والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف وأضم وميسان. وتشهد أتربة مثارة على العرضيات والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة رياحًا شديدة، تصل سرعتها إلى 49 كم في الساعة. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أتربة مثارة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وحذر المركز المنطقة من عواصف ترابية وارتفاع بالأمواج على البرك والقحمة. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. فيما حذر المركز من عواصف ترابية وارتفاع بالأمواج على الدرب وبيش. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.