بعد أن تزوج من 53 امرأة.."أبوعبدالله": أغلب زوجاتي سعوديات واضطر للزواج من أجنبيات عندما أسافر
أكد "أبوعبدالله" أو من يوصف بـ"مزواج القرن" بعد زواجه بـ53 زوجة أنه لم يبحث عن المتعة الشخصية في زواجاته المتعددة؛ وإنما عن الاستقرار والسعادة والراحة النفسية، مؤكداً أنه الآن في عمر 63 سنة ولديه زوجة وحيدة وليس لديه أي نية للتعدد مطلقاً.
وفي التفاصيل تحدث أبو عبدالله "63 عاماً" لبرنامج " mbcفي أسبوع" عن قصة انتشار مقطع زواجه بـ53 امرأة بقوله: "كنا مجتمعين عند أحد الزملاء نتحدث ونمزح وأخبروني بأنه سيتم التصوير وسمحت لهم بذلك، ولم يزعجني الانتشار وإنما بعض الردود المسيئة".
وأضاف: "في بداية الأمر بعد زواجي الأول لم يكن في تفكيري اتخاذ قرار التعدد لأني كنت مرتاحًا وعندي أطفال، وبعد مضي فترة حدثت مشاكل فقررت أن أتزوج الثانية وعمري 23 سنة من أجل راحتي وقد أخبرت زوجتي الأولى بذلك"، مؤكداً أنه لم يتزوج من أجل المتعة الخاصة وإنما من أجل البحث عن الاستقرار.
وأشار إلى أنه عندما حدثت مشكلة بين الزوجة الأولى والثانية قرر الزواج بالثالثة والرابعة، وبعد زمن طلق الأولى والثانية، وبعد ذلك قام بتطليق الثالثة بعد أن حصل خلاف بينها والزوجة الرابعة.
وأشار إلى أن سبب تعدد زيجاته فيما بعد من أجل البحث عن المرأة التي تسعده في حياته ومنزله، حيث توالت زيجاته بعد تطليقه الزوجة الرابعة، مبيناً أنه حاول أن يكون عادلًا بين زوجاته.
ولفت المزواج الذي يدعى "أبو عبدالله"، إلى أنه تزوج 53 امرأة على فترات متباعدة، وقال: "كان أول زواج لي وعمري 20 عاماً وكانت زوجتي أكبر مني بـ6 سنوات".
وأوضح أن الاستقرار يكون من الزواج بالكبيرة لا من الصغيرة، لافتاً إلى أن أقل مدة لزواجه كانت ليلة واحدة فقط، وأن كل زيجاته كانت تقليدية.
وذكر أن أغلب زيجاته كانت من سعوديات، بينما اضطر للزواج من أجنبيات عندما كان يسافر خارج المملكة من أجل عمله الخاص، ويبقى لمدة 3-4 أشهر فأتزوج عفة لنفسي، حسب قوله.