بعد أن تزوج من 53 امرأة.."أبوعبدالله": أغلب زوجاتي سعوديات واضطر للزواج من أجنبيات عندما أسافر

وأضاف: "في بداية الأمر بعد زواجي الأول لم يكن في تفكيري اتخاذ قرار التعدد لأني كنت مرتاحًا وعندي أطفال، وبعد مضي فترة حدثت مشاكل فقررت أن أتزوج الثانية وعمري 23 سنة من أجل راحتي وقد أخبرت زوجتي الأولى بذلك"، مؤكداً أنه لم يتزوج من أجل المتعة الخاصة وإنما من أجل البحث عن الاستقرار.