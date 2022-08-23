يهدف إلى تطوير مهارات المدربين.. شؤون الحرمين تطلق برنامج "المدرب الشغوف"

من جانبه بيّن الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالخطوات العملية التدريبية بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية إلى تصميم وتنفيذ وتقييم العملية التدريبية، إضافة إلى إكساب المتدربين أساليب ومهارات وفنون التدريب والممارسات العلمية والعملية وكذلك جدارات التدريب، وعيش تجربة تشاركية من خلال المشاركة في حزمة من مجموعات عمل متنوعة ومشاهدة عروض المجموعات الأخرى؛ مضيفًا أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات وهي (التفكير الإبداعي، والتأثير، والإقناع، ومهارات متقدمة في التواصل والاتصال، وفن الإلقاء والحوار والإنصات، والعصف الذهني، وتصميم وإلقاء العروض التقديمية، وتدريب المدربين TOT).