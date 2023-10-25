شركة معالم التسويقية تؤسّس قطاعًا تقنيًّا يدعم استراتيجية توسُّعها في المجال اللوجستي من خلال علامتها التجارية زاهب

وأردف آل حلل "تمتلك شركة معالم التسويقية علامةً تجاريةً تحظى بترخيصٍ من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمات الأجرة إذْ يعدُّ نشاط الشركة في هذا المجال نشاطًا لوجستيًّا يُقدِّم حلولاً مبتكرةً يُساهم في رفع وتيرة تقدُّم أعمالِها وأنشطتها المتنوعة والتي تحقّق بدورها تطلعات عُملائها؛ سنطلق أعمال تطبيق زاهب مع بداية الربع الأول لعام 2024م؛ وسيتمتع التطبيق بمرونةٍ عاليةٍ بُحكم ما عملت عليه الشركة من خلال تسخير كافّة سبُل الدعم والتمكين واستقطاب الكفاءات التي تعمل على بلورة التقنية"