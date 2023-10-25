شركة معالم التسويقية تؤسّس قطاعًا تقنيًّا يدعم استراتيجية توسُّعها في المجال اللوجستي من خلال علامتها التجارية زاهب

أعلنت شركة معالم التسويقية للخدمات التجارية عن تأسيسها للقطاع التقني الداعم بدورِه توسعها في المجال اللوجستي كونها تملك العلامة التجارية "زاهب" والمختص في تقديم خدمات الأجرة.
من جهته أوضح المؤسس لشركة معالم التسويقية محمد بن علي آل حلل قائلاً "نفخر في شركة معالم بالنجاحات المُحقّقة في قطاع الاتصالات حيث تقدم خدمات قطاع الأعمال BTB استضافة البيانات والخدمات المُدارة وخدمات حلول الأعمال وتحظى بكوادر بشريّة هندسيّة متميّزة في هذا المجال؛ حيث عملنا خلال المرحلة الحالية على عمليّة التحوُّل والاندماج بين قطاعات الشركة مما يساهم في نمو أعمال الشركة التشغيلية"
وأردف آل حلل "تمتلك شركة معالم التسويقية علامةً تجاريةً تحظى بترخيصٍ من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمات الأجرة إذْ يعدُّ نشاط الشركة في هذا المجال نشاطًا لوجستيًّا يُقدِّم حلولاً مبتكرةً يُساهم في رفع وتيرة تقدُّم أعمالِها وأنشطتها المتنوعة والتي تحقّق بدورها تطلعات عُملائها؛ سنطلق أعمال تطبيق زاهب مع بداية الربع الأول لعام 2024م؛ وسيتمتع التطبيق بمرونةٍ عاليةٍ بُحكم ما عملت عليه الشركة من خلال تسخير كافّة سبُل الدعم والتمكين واستقطاب الكفاءات التي تعمل على بلورة التقنية"
الجدير بالذكر أن شركة معالم التسويقية تعمل في مجال الاتصالات ومجال الإعلام والإعلانات التجارية ومجال الخدمات اللوجستية.