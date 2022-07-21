"الصحة": تسجيل 522 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 574 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، تسجيل 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 806401 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 574 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 789766 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة"تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 9236 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 139 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجّلت الرياض 154 حالة إصابة جديدة، وجدة 95 حالة، والدمام 37 حالة، ومكة المكرمة 29 حالة إصابة جديدة، و22 في المدينة المنورة، و14 في أبها، ومثلها في الطائف، و12 حالة في الهفوف، وسجلت الظهران 10 حالات جديدة.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 170 حالة، و87 حالة في جدة، و58 حالة في الدمام، 34 حالة في مكة المكرمة، و22 حالة في الهفوف، و17 في الطائف، ومثلها في أبها و15 حالة في المدينة المنورة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 18099 فحصًا جديدًا.