"الصحة": تسجيل 522 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 574 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 170 حالة، و87 حالة في جدة، و58 حالة في الدمام، 34 حالة في مكة المكرمة، و22 حالة في الهفوف، و17 في الطائف، ومثلها في أبها و15 حالة في المدينة المنورة.