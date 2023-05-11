أول جراح تجميل سعودي يدخل موسوعة غينيس...تعرّف على التفاصيل

تمكن الدكتور جمال جمعة، جراح التجميل السعودي، من إضافة اسمه إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية كرئيس للجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (ARAB ASSOCIATION OF SURGICAL & MEDICAL AESTHETICS (AASMA))، وذلك بعد تفوقه في أكبر مؤتمر عالمي لجراحة التجميل المعروف بالإيكوبلاست، والذي نظم في دبي بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل وجمعية الإمارات لجراحة التجميل في السادس من مايو 2023 وحصل بذلك على تقدير وشهادة رسمية من موسوعة غينيس.
ويُعدّ الدكتور جمال جمعة، مؤسس جمعية جراحة التجميل في المملكة العربية السعودية، من أبرز الشخصيات العلمية في مجال جراحة التجميل في المملكة وخارجها، إذ ترأس العديد من المؤتمرات العالمية.
يُعتبر هذا الإنجاز إضافة قيّمة للمملكة العربية السعودية، ويثبت أن الكوادر السعودية المؤهلة قادرة على المنافسة في المستوى العالمي في مجالات مختلفة، والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي إيكوبلاست Icoplast تميز بإلقاء ٦٠٠ محاضرة علمية وبمشاركة خبراء محليين وعالميين من ٩٨ دولة وحضور ما يقارب من ٢٠٠٠ جراح تجميل، وبذلك يعتبر من أكبر المؤتمرات في العالم والشرق الأوسط في مجال جراحة التجميل.