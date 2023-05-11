أول جراح تجميل سعودي يدخل موسوعة غينيس...تعرّف على التفاصيل

يُعتبر هذا الإنجاز إضافة قيّمة للمملكة العربية السعودية، ويثبت أن الكوادر السعودية المؤهلة قادرة على المنافسة في المستوى العالمي في مجالات مختلفة، والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي إيكوبلاست Icoplast تميز بإلقاء ٦٠٠ محاضرة علمية وبمشاركة خبراء محليين وعالميين من ٩٨ دولة وحضور ما يقارب من ٢٠٠٠ جراح تجميل، وبذلك يعتبر من أكبر المؤتمرات في العالم والشرق الأوسط في مجال جراحة التجميل.