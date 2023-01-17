"تنمية الحياة الفطرية" يستعرض النتائج المرحلية لـ"تقييم أضرار تزايد أعداد البابون"

وتحدّث الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان عن أبعاد المشكلة التي تُسبب بها تزايد قرود البابون، وذكر أن المركز عمل، ولا يزال، على معالجة المعضلة بشكل ممنهج، مسخّرًا الإمكانات كافة لتحقيق الغاية المتمثلة في تقليل أضرار ذلك التزايد على البيئة والمجتمع، مؤكدًا أن البرنامج يسير وفق الخطة المحددة محققًا أهدافه المرحلية.